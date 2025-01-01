В Перми почти на два года закроют движение по путепроводу на шоссе Космонавтов С января участок закроют на реконструкцию Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми почти на два года полностью закрывают движение по путепроводу на ш. Космонавтов для выполнения работ по его реконструкции. Как сообщает краевой минтранс, это необходимо для безопасности автомобилистов и пешеходов и для более быстрого завершения всех работ.

Ограничение коснётся участка от ул. Плеханова до дома № 108 на ш. Космонавтов. Движение будет полностью закрыто с 8 января 2026 года до 1 ноября 2027 года.

«Путепровод планируется полностью разобрать, чтобы изменить схему пролётного строения (опоры и пролёты) и увеличить подмостовой габарит. Рабочие возведут шесть новых опор взамен девяти старых, высота сооружения увеличится с 2,2 до 5,5 м, а ширина — с четырёх до шести полос движения (по три в каждую сторону). После реконструкции путепровод станет доступен для проезда под ним не только легкового, но и габаритного транспорта», — отметили в ведомстве.

В этот же день, 8 января, откроется путепровод над ул. Локомотивной, возведённый в рамках третьего этапа ул. Строителей, при этом, если двигаться по нему от ш. Космонавтов, с него не будет съезда на ул. Локомотивную. Также в техническом режиме откроются две полосы основного хода по ул. Строителей (в рамках этапа 4.1.), для проезда будут доступны съезды с ул. Строителей на улицы Малкова, Вавилова, Рабочую, и с ш. Космонавтов к «Мориону».

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Крисанова и Карпинского, Стахановской, Локомотивной и Малкова, Строителей, Плеханова. Отмечается, что перераспределение транспортных потоков было спрогнозировано с помощью компьютерного моделирования краевым Центром безопасности дорожного движения.

На время закрытия участка на ш. Космонавтов и запуска движения по путепроводу над ул. Локомотивной с ул. Строителей изменят режимы работы светофоров на необходимых участках и обеспечат постоянный мониторинг дорожной обстановки. Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

