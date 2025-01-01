В Перми изменится схема движения автобусов на участке путепровода на шоссе Космонавтов Их пустят в объезд Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минтранса Прикамья

В связи с временным прекращением движения по шоссе Космонавтов около ТЦ «Гипер Виват», схема движения двух городских автобусных маршрутов будет изменена. Транспортное сообщение приостановят на участке между остановками «Улица Блюхера» и «Манеж «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Прикамья.

Так, с 8 января 2026 года и до 1 ноября 2027 года автобусы маршрутов № 19 и 55 будут следовать по объездному пути — по ул. Карпинского и Стахановской, с сохранением всех остановок по маршруту.

Автобусы маршрута № 19 будут заезжать на остановку «Улица Блюхера» при движении в обоих направлениях. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, место посадки и высадки пассажиров останется прежним.

Остановка «Манеж «Спартак» временно не будет обслуживаться. Вместо неё пассажиры смогут воспользоваться остановками «Печатная фабрика «Гознак» и «Улица Блюхера».

Фото: пресс-служба минтранса Прикамья

Кроме того, изменится схема движения пригородных и международных маршрутов на этом участке. Обновлённое расписание по пригородным и межмуниципальным маршрутам появится до 31 декабря на сайте ГКУ «Организатор пассажирских перевозок» в разделе «Для пассажиров — Расписание».

Как писал «Новый компаньон», ранее стало известно, что в Перми почти на два года полностью закроют движение по путепроводу на ш. Космонавтов для выполнения работ по его реконструкции.Ограничение коснётся участка от ул. Плеханова до дома № 108 на ш. Космонавтов. Движение полностью закроют с 8 января 2026 года до 1 ноября 2027 года.

