Межмуниципальные автобусы в Перми начнут ходить через Парковый Мэрия показала схему движения транспорта в объезд путепровода на шоссе Космонавтов

На время реконструкции путепровода у «Мориона» на ш. Космонавтов в Перми с 8 января изменится схема движения автобусов как городских, так и пригородных и межмуниципальных маршрутов. Горадминистрация опубликовала новые схемы движения транспорта.

«В Перми с 8 января изменится движение общественного транспорта на участке ш. Космонавтов между остановками «Улица Блюхера» и «Манеж «Спартак». Корректировки касаются городских, пригородных и межмуниципальных маршрутов», — отметили в пресс-службе мэрии.

Так, автобусы № 120, следующие от ЖК «Медовый» до автовокзала, будут курсировать через улицы Мира, Стахановскую, Карпинского, Столбовую и ш. Космонавтов. Остановочные пункты: «Улица Чайковского», «Улица Стахановская» и «Пермь Экспо».

Пригородные маршруты № 109 (следующий из Култаево в Пермь), № 169 (из Нижних Муллов), № 339 (из Усть-Качки), № 403 (Усть-Тары), № 431 (Юго-Камский) и № 461 (подстанция Малиновская) будут поворачивать у Гознака на ул. Малкова, далее проезжать по улицам Локомотивной, Екатерининской, Луначарского и Пушкина, до автовокзала у центрального рынка.

Межмуниципальные маршруты будут проходить через м/р Парковый. Автобусы № 648 (Оса—Пермь), № 689 (Чайковский—Пермь), № 767 (Чернушка—Пермь), № 793 (Куеда—Пермь) и № 822 (Аэропорт Большое Савино—Усолье) будут поворачивать на кольце ш. Космонавтов и Оверятской, следовать через улицы Встречную, Строителей и Ленина до ул. Попова и автовокзала. Остановки — «Красный Октябрь» и «Хохрякова».

Ранее «Новый компаньон» писал, что путепровод на ш. Космонавтов закроют на реконструкцию почти на два года. Ограничение коснётся участка от ул. Плеханова до дома № 108 на ш. Космонавтов. В связи с этим изменится движение транспорта, в том числе пути следования автобусов. Маршруты № 19 и 55, а также № 104, 106 и 108 будут двигаться по объездному пути через улицы Карпинского и Стахановскую.

