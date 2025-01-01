Приговор в отношении экс-главы УКС Перми оставили в силе Ирину Чиркову осудили на шесть лет лишения свободы за взятку Поделиться Твитнуть

Фото: Ленинский районный суд Перми

Ленинский районный суд Перми вновь рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника управления капитального строительства мэрии Ирины Чирковой. Чиновницу осудили за получение взятки в 5,45 млн руб. от директора ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергея Микова. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

В октябре Пермский краевой суд отменил обвинительный приговор в отношении Чирковой, который был вынесен в августе, и направил дело на пересмотр в Ленинский районный суд Перми. Апелляционная инстанция усмотрела нарушение прав экс-чиновницы на защиту. Однако решение о том, чтобы дать Чирковой реальный срок лишения свободы на 6 лет, осталось неизменным.

Как установил суд, взятка была передана за содействие в исполнении трех муниципальных контрактов на реконструкцию объектов в Перми. Чиркова обещала помочь с принятием положительных решений об изменении проектной документации и приёмке выполненных работ. В итоге суд признал чиновницу виновной в получении взятки в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна заплатить штраф 16 млн 350 тыс. руб. Помимо этого, её лишили права занимать определённые должности на 2 года. Жилое помещение, приобретённое на средства от взятки, был конфисковано в доход государства.

Ранее также был осуждён Сергей Миков — за дачу взятки. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

