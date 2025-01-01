Владельца пермского «Треста 6» приговорили к пяти годам колонии Сергея Микова обвиняли в даче взятки в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергея Микова. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», прокуратура настаивала на пяти годах лишения свободы в колонии строгого режима и штрафе в 54 млн руб.

По данным следствия и прокуратуры, Миков передал взятку в 5,45 млн руб. главе управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой. Также он предоставил земельный участок в качестве взятки руководителю МКУ «Управление технического заказчика» Андрею Кудрявцеву.

Переданные деньги предназначались для обеспечения подписания документов, связанных со строительными проектами, которыми занималась компания Микова.

Сергей Миков признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В апреле Андрей Кудрявцев получил два года строгого режима за взяточничество. Судебное разбирательство в отношении Чирковой продолжается.

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