Экс-директора пермского МКУ «Управление технического заказчика» отправили в колонию Андрей Кудрявцев также должен выплатить штраф в 2,7 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Андрей Кудрявцев / фото со страницы ООО СК "Парма"

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Кировский районный суд Перми вынес решение по делу бывшего руководителя муниципального учреждения "Управление технического заказчика" городской администрации Андрея Кудрявцева, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере за оказание общего покровительства по службе (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Следствие установило, что в 2019 году между муниципальным учреждением и ООО «Строительно-монтажный трест №6» был заключён договор на проведение работ по реконструкции здания "Дворца молодежи" в Перми.

В качестве вознаграждения за благоприятные решения в пользу строительной фирмы, глава МКУ получил взятку в виде земельного участка, оценённого более чем в полмиллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, назначил муниципальному служащему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2,7 млн руб. Кроме того, он лишён права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти и учреждениях на протяжении трёх лет.

Земельный участок, полученный в результате коррупционной схемы, был конфискован и передан в государственную собственность.

Данный приговор ещё не вступил в законную силу.

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