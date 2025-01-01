Прокуратура просит приговорить владельца пермского «Треста 6» к пяти годам колонии Сергей Миков обвиняется во взятках чиновникам Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура запросила для владельца компании «Трест 6» Сергея Микова наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 54 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По версии следствия и обвинения, Миков передал взятку в 5,45 млн руб. главе управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой. Кроме того, он предоставил земельный участок в качестве взятки руководителю МКУ «Управление технического заказчика» Андрею Кудрявцеву.

Эти средства предназначались для обеспечения подписания документов, связанных со строительными проектами, которыми занималась компания Микова.

Сергей Миков признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В апреле Андрей Кудрявцев получил два года строгого режима за взяточничество. Судебное разбирательство в отношении Чирковой продолжается.

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