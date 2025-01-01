Апелляция отменила приговор за взятку экс-главе УКСа Перми Ирине Чирковой
Дело отправили на новое рассмотрение
По решению Пермского краевого суда бывшей начальнице управления капитального строительства Перми Ирине Чирковой отменён обвинительный приговор за получение взятки. Об этом сообщает Properm.
Дело направят на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Перми.
Как ранее писал «Новый компаньон», 6 августа Ленинский районный суд приговорил Ирину Чиркову к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за взятку. Кроме тюремного заключения, суд обязал Чиркову выплатить штраф в размере 27,5 млн руб. Приговор огласила судья Наталья Полтавченко.
Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года вместе с предпринимателем Сергеем Миковым. Согласно материалам следствия, в 2022 году, занимая пост руководителя УКС администрации Перми, она получила от Микова взятку в сумме 5,46 млн руб. за подписание актов о приёмке выполненных работ по ряду городских инфраструктурных объектов, где компания Микова выступала в качестве подрядчика.
Первоначально прокурор настаивал на более строгом наказании для Чирковой, запрашивая для нее десять лет лишения свободы и штраф в размере 54,5 млн руб.
