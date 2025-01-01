Апелляция отменила приговор за взятку экс-главе УКСа Перми Ирине Чирковой Дело отправили на новое рассмотрение Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

По решению Пермского краевого суда бывшей начальнице управления капитального строительства Перми Ирине Чирковой отменён обвинительный приговор за получение взятки. Об этом сообщает Properm.

Дело направят на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», 6 августа Ленинский районный суд приговорил Ирину Чиркову к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за взятку. Кроме тюремного заключения, суд обязал Чиркову выплатить штраф в размере 27,5 млн руб. Приговор огласила судья Наталья Полтавченко.

Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года вместе с предпринимателем Сергеем Миковым. Согласно материалам следствия, в 2022 году, занимая пост руководителя УКС администрации Перми, она получила от Микова взятку в сумме 5,46 млн руб. за подписание актов о приёмке выполненных работ по ряду городских инфраструктурных объектов, где компания Микова выступала в качестве подрядчика.

Первоначально прокурор настаивал на более строгом наказании для Чирковой, запрашивая для нее десять лет лишения свободы и штраф в размере 54,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.