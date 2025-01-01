Экс-главу УКС Перми приговорили к шести годам лишения свободы Ирина Чиркова также должна выплатить штраф 27,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

Ленинский районный суд 6 августа признал экс-главу управления капитального строительства Перми Ирину Чиркову виновной в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Её потравят в колонию общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Помимо тюремного заключения, суд обязал Чиркову выплатить штраф в размере 27,5 млн руб. Судебное решение было озвучено судьей Натальей Полтавченко.

Напомним, Ирина Чиркова была взята под стражу в августе 2024 года вместе с бизнесменом Сергеем Миковым. По версии следствия, в 2022 году, занимая должность руководителя УКС администрации Перми, она получила от Микова 5,46 млн руб. за подписание актов приемки выполненных работ на нескольких городских инфраструктурных проектах, подрядчиком по которым выступала компания Микова.

Изначально государственный обвинитель настаивал на более суровом наказании для Чирковой, требуя десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 54,5 млн руб.

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