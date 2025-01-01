Прокуратура запросила для экс-главы УКС Перми Ирины Чирковой 10 лет колонии Также ведомство настаивает на штрафе в 54,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Ленинском районом суде Перми состоялись прения по уголовному делу бывшей начальницы Управления капитального строительства (УКС) администрации Перми Ирины Чирковой. Её обвиняют в получении крупной взятки от директора строительной фирмы.

Во время судебного заседания прокуратура запросила для экс-чиновницы наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 54,5 млн. руб., сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Напомним, в начале июля Ленинский районный суд приговорил директора ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергея Микова к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Суд установил, что Миков передал взятку в 5,45 млн руб. Ирине Чирковой. Также он предоставил земельный участок в качестве взятки руководителю МКУ «Управление технического заказчика» Андрею Кудрявцеву. Переданные деньги предназначались для обеспечения подписания документов, связанных со строительными проектами, которыми занималась компания Микова.

В апреле Андрея Кудрявцева приговорили к двум годам строгого режима за взяточничество, а в июле по решению Ленинского районного суда с формулировкой «в связи с утратой доверия» уволена Ирина Чиркова. Суд удовлетворил требование прокуратуры, которая в ходе проведенной ранее проверки установила, что Чиркова не приняла меры к урегулированию конфликта интересов, который выразился во вступлении в имущественные отношения с руководителем юрлица, выполнявшего муниципальные контракты для нужд учреждений Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.