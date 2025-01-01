Главе следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю продлили арест в СИЗО Павла Чепкасова подозревают в превышении полномочий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководителю следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю в Чайковском Павлу Чепкасову на месяц продлили арест в СИЗО. Как сообщает Properm.ru, подозреваемый будет находиться под стражей до 27 января 2026 года.

По информации издания, расследование уголовного дела о коррупции подходит к концу. В данный момент Чепкасов знакомится с материалами следствия, а дело его подчинённого Александра Чакина уже передано в суд.

Напомним, Павел Чепкасов был задержан в Чайковском 20 октября, суд отправил его в СИЗО до 27 ноября, позже срок заключения был продлён до 27 декабря. Обжаловать решение не удалось. Начальнику следственного отдела инкриминируется превышение должностных полномочий (пп. «д, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а именно изъятие «ненужных» страниц из материалов уголовных дел.

Ранее летом был задержан откомандированный в Чайковский сотрудник того же отдела Станислав Зуев при получении взятки. В октябре суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу 600 тыс. руб. Потребность в прикомандированных сотрудниках возникла ещё весной, после ведомственной проверки, по результатам которой некоторых сотрудников отстранили от работы, а следователь Александр Чакин был арестован по подозрению в фальсификации документов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.