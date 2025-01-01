Задержан начальник следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю Павла Чепкасова подозревают в превышении полномочий и фальсификации документов Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Чайковском Пермского края задержан начальник следственного отдела СКР Павел Чепкасов. Его подозревают в превышении полномочий и фальсификации документов следствия, об этом пишет Properm со ссылкой на свои источники. По имеющейся информации, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании для Чепкасова меры пресечения.

В 2025 году в следственном отделе в Чайковском прошло несколько ведомственных проверок. Двое следователей были задержаны, в отношении Александра Чакина следственные действия продолжаются. Дело в отношении Станислава Зуева о взятке рассматривается в суде.

Официально в СУ СКР по Пермскому краю сообщение пока не прокомментировали.

