Пермский краевой суд оставил главу следственного отдела в СИЗО
Павел Чепкасов будет находиться под стражей до 27 декабря
Пермский краевой суд 26 ноября рассмотрел апелляционную жалобу на арест руководителя следственного отдела СК в Чайковском Павла Чепкасова. По данным Properm.ru, жалоба о смягчении меры пресечения осталась без удовлетворения.
Сам Чепкасов в заседании участвовать отказался, его интересы представляла адвокат по назначению. По её словам, подзащитный характеризуется положительно и будет активно содействовать следствию. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство следствия о продлении его ареста. Издание сообщает, что с момента ареста Чепкасов отказывается давать показания следствию и обещает сделать это позднее.
Ранее стало известно, что Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СКР о продлении меры пресечения и отправил Чепкасова под стражу до 27 декабря. До этого же времени продлён срок предварительного следствия по делу о коррупции в Чайковском следственном отделе. Коллеги обвиняемого утверждают, что что он может повлиять на свидетелей, которые являются его подчинёнными.
Напомним, Павел Чепкасов был задержан в Чайковском 20 октября, ему инкриминируют превышение должностных полномочий, а именно изъятие «ненужных» страниц из материалов уголовных дел.
