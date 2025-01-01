Пермский краевой суд оставил главу следственного отдела в СИЗО Павел Чепкасов будет находиться под стражей до 27 декабря Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 26 ноября рассмотрел апелляционную жалобу на арест руководителя следственного отдела СК в Чайковском Павла Чепкасова. По данным Properm.ru, жалоба о смягчении меры пресечения осталась без удовлетворения.

Сам Чепкасов в заседании участвовать отказался, его интересы представляла адвокат по назначению. По её словам, подзащитный характеризуется положительно и будет активно содействовать следствию. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство следствия о продлении его ареста. Издание сообщает, что с момента ареста Чепкасов отказывается давать показания следствию и обещает сделать это позднее.

Ранее стало известно, что Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СКР о продлении меры пресечения и отправил Чепкасова под стражу до 27 декабря. До этого же времени продлён срок предварительного следствия по делу о коррупции в Чайковском следственном отделе. Коллеги обвиняемого утверждают, что что он может повлиять на свидетелей, которые являются его подчинёнными.

Напомним, Павел Чепкасов был задержан в Чайковском 20 октября, ему инкриминируют превышение должностных полномочий, а именно изъятие «ненужных» страниц из материалов уголовных дел.

