Начальник следствия из Пермского края останется в СИЗО до конца года Павел Чепкасов подаст апелляцию на продление ареста

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СКР и отправил руководителя следственного отдела СК в Чайковском Павла Чепкасова под стражу ещё на месяц, до 27 декабря. По данным Properm.ru, суд также продлил срок предварительного следствия по делу о коррупции в Чайковском следственном отделе до этого же времени.

Коллеги Чепкасова из Третьего отдела по расследованию экономических преступлений настаивали на его содержании в СИЗО, утверждая, что он может повлиять на свидетелей, которые являются его подчиненными.

Чепкасов и его адвокат просили изменить меру пресечения на более мягкую, но суд отклонил эти ходатайства. Сейчас они планируют обжаловать решение в Пермском краевом суде.

Павел Чепкасов был задержан в Чайковском 20 октября и доставлен в Пермь для допроса. 21 октября суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО до 27 ноября. Его арест не был обжалован. Чепкасову инкриминируется превышение должностных полномочий (п. "д, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), а именно изъятие «ненужных» страниц из материалов уголовных дел.

Летом того же года был задержан откомандированный в Чайковский сотрудник того же отдела Станислав Зуев при получении взятки. 27 октября Мотовилихинский районный суд под председательством Натальи Мальковой приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тыс. руб. Зуев вымогал деньги у бывшего депутата Чайковской гордумы Дмитрия Югова с момента своего назначения на должность в Чайковском.

Потребность в прикомандированных сотрудниках возникла в марте-апреле 2025 года после ведомственной проверки в Чайковском. В результате некоторых сотрудников отстранили от работы, а следователь Александр Чакин был арестован по подозрению в фальсификации документов. Позднее ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

