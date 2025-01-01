В Прикамье прекратили уголовное дело против бизнесмена из Чайковского Дмитрия Югова Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Уголовное дело в отношении экс-руководителя МУП «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» Дмитрия Югова закрыто. Информация размещена в картотеке суда. Первым на это обратило внимание издание Properm.ru.

Материалы дела поступили в Чайковский городской суд 26 сентября, а решение было принято 24 октября. Югову инкриминировали ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Дмитрий Югов был также депутатом Чайковской городской думы.

Поводом для судебного преследования Югова стало утаивание от налогообложения 8,6 млн руб. в 2023 году. Об этом стало известно после налоговой проверки, результаты которой оказались у следователя по особо важным делам СК в Чайковском Станислава Зуева. В свою очередь, следователь попытался получить от Югова взятку, но в конечном счёте сам попал под уголовное преследование. Сейчас в отношении Зуева идёт судебный процесс.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте прошлого года Пермское УФАС установило, что администрация Чайковского городского округа нарушила антимонопольное законодательство. Антимонопольная служба обратила внимание на то, что администрация округа незаконно предоставила МУП «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела. При этом организация была создана тем же ведомством для предоставления коммунальных услуг.

Таким образом, МУП обладал функциями как органа власти, так и хозяйствующего субъекта, что противоречит закону о защите конкуренции.

