Алёна Бронникова Пермское УФАС заподозрило власти Чайковского в нарушении конкуренции Администрация незаконно наделила учреждение полномочиями по вопросам похоронных услуг Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю уличило администрацию Чайковского городского округа в нарушении закона о защите конкуренции. Мэрии выдано предупреждение.

Антимонопольный орган обратил внимание на то, что власти округа неправомерно наделили МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела. При этом организация была создана самим ведомством для оказания услуг ЖКХ.

«Учреждение создано администрацией Чайковского для выполнения работ и оказания услуг в сфере ЖКХ и благоустройства территории муниципалитета, а не для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению. Таким образом, МАУ оказалось наделено функциями органов власти и хозяйствующего субъекта одновременно, что противоречит закону о защите конкуренции», — сообщили в ведомстве.

Пермское УФАС выдало предупреждение мэрии о необходимости определить службу по вопросам погребения в соответствии с действующим законодательством. Предупреждение должно быть исполнено до 25 апреля.

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