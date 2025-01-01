Экс-министра здравоохранения Прикамья оставили под домашним арестом Владимиру Плотникову продлили меру пресечения до марта следующего года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

В Свердловском районном суде Перми вынесли решение по мере пресечения бывшему главе краевого минздрава Вадиму Плотникову. Его оставили под домашним арестом до 9 марта под домашним арестом.

По информации Properm, ходатайство следствия рассматривалось в суде два дня, поскольку 22 декабря адвокат фигуранта не смог явиться в суд.

Решение о домашнем аресте для Вадима Плотникова в качестве меры пресечения было принято 12 ноября Свердловским районным судом Перми. После этого прокуратура уже пыталась добиться заключения экс-министра под стражу и обратилась с апелляцией в арбитражный суд.

Как ранее писал «Новый компаньон», бывшему министру здравоохранения Пермского края, впоследствии занявшему должность главного пульмонолога региона, инкриминируют получение взятки в размере более 17 млн руб. По данным следствия, в период его руководства пермским медицинским учреждением он предложил поставщику медикаментов и оборудования приобрести для него частный дом с земельным участком, находящийся в Пермском районе, в обмен на общее покровительство и создание благоприятных условий при заключении и исполнении государственных заказов. Недвижимость была получена в 2021 году, и её стоимость была оценена более чем в 17 млн руб.

Кроме того, правоохранителей заинтересовала его недвижимость на Кипре.

