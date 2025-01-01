Приговор бывшим топ-менеджерам ГК «Камская долина» из Перми оставили в силе У дольщиков в общей сложности было похищено более 1,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам ГК «Камская долина» Андрею Гладикову и Алевтине Романовой по уголовному делу. Об этом сообщает Properm.ru.

Прокурор настаивал на отмене решения нижестоящего суда и передаче дела на новое апелляционное рассмотрение в связи с мягкостью наказания и освобождением фигурантов за истечением срока давности уголовного преследования. Адвокаты осуждённых просили об отмене приговора и прекращении производства по делу, настаивая на невиновности их подопечных.

По информации издания, судебная коллегия по уголовным делам не установила нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов при рассмотрении дела. Кассационные жалобы были оставлены без удовлетворения.

Напомним, в 2017 году контрагенты и подрядчики предъявили финансовые претензии компаниям «Камской долины», у девелопера возникли проблемы со сдачей объектов в срок. В отношении руководителей холдинга — экс-председателя совета директоров ГК Алевтины Романовой и соучредителя Андрея Гладикова, выступивших поручителями по кредитам, были заведены уголовные дела. Было установлено, что обвиняемые с 2014 по 2018 год развернули рекламную кампанию строительства нескольких МКД на территории Прикамья, а привлечённые деньги использовали на иную хозяйственную деятельность.

Нецелевое расходование финансов привело к невыполнению обязательств по завершению объектов, без жилья остались 636 человек, общий размер вреда превысил 1,8 млрд руб. В январе 2025 года суд приговорил топ-менеджеров к лишению свободы на два года, однако освободил их от исполнения наказания в связи с истечением срока давности. Прокуратура пыталась оспорить решение, но в мае апелляционный суд оставил его в силе.

Как писал ранее «Новый компаньон», Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по иску Сбербанка. Свои финансовые обязательства перед кредиторами он оценил в 1,46 млрд руб. В декабре четверть доли в трёхкомнатной квартире, принадлежавшей его дочери, была продана на аукционе за 4,8 млн руб.

