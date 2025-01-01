Алёна Бронникова Экс-руководителям «Камской долины» в Перми вынесли приговор Суд признал фигурантов виновными Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный районный суд Перми 30 января вынес приговор бывшим руководителям группы строительных компаний «Камская долина» Андрею Гладикову и Алевтине Романовой. Уголовное дело было заведено в связи с превышением полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», суд признал фигурантов виновными. Оба приговорены к лишению свободы на два года. Однако освобождены от исполнения наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Напомним, в феврале 2022 года экс-председатель совета директоров ГК «Камская долина» Алевтина Романова была осуждена на пять лет колонии за незаконную реализацию паёв на квартиры в ЖСК «Синица», зная, что инвестор уже продал их другому лицу.

В ноябре 2023-го полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении Романовой, а также соучредителя ГК Андрея Гладикова. Следствие установило, что с 2014 по 2018 год обвиняемые развернули рекламную кампанию строительства нескольких многоквартирных домов на территории Прикамья, а привлечённые денежные средства пайщиков и дольщиков использовали на иную хозяйственную деятельность.

В результате нецелевого расходования финансов застройщики не смогли выполнить обязательства по завершению строительства и вводу домов в эксплуатацию. Без жилья остались 636 человек и их семьи. Общий размер вреда оценивался более чем в 1,8 млрд руб. К рассмотрению суд приступил в 2024 году.





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