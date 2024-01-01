Повторный суд над экс-руководителями «Камской долины» начнётся в Перми 11 января Фигурантам смягчили обвинение Поделиться Твитнуть

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В четверг, 11 января, в Индустриальном районном суде Перми начнётся повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Это бывшие руководители группы строительных компаний «Камская долина». Об этом сообщает Properm.ru.

По информации сайта суда, и Гладикову, и Романовой инкриминируют первую часть ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) с наказанием до четырёх лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что уголовное дело фигурантов возбуждалось и было окончено по второй части той же статьи — «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (до десяти лет колонии).

Напомним, в ноябре прошлого года Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-председателя совета директоров ГК «Камская долина» Алевтины Романовой и соучредителя Андрея Гладикова. Тогда следствие установило, что с ноября 2014-го по декабрь 2018 года обвиняемые развернули рекламную кампанию строительства многоквартирных жилых домов на территории Прикамья, а привлечённые денежные средства пайщиков и дольщиков использовали на иную хозяйственную деятельность.

В результате нецелевого расходования финансов застройщики не смогли выполнить обязательства по завершению строительства и вводу домов в эксплуатацию. Без жилья остались 636 человек и их семьи. Общий размер вреда оценивался более чем в 1,8 млрд руб.

Добавим, что ещё в августе 2022 года прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Романовой и Гладикова. Дело тогда также было направлено в Индустриальный райсуд Перми. Однако в конце года его вернули в прокуратуру в связи с процессуальными нарушениями.

Ранее, в феврале 2022 года Алевтина Романова была осуждена на пять лет колонии за мошенничество. В суде установили, что подсудимая незаконно реализовала паи на квартиры в ЖСК «Синица», зная, что инвестор уже продал их другому лицу.

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