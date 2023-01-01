Алёна Бронникова В Прикамье суд снова рассмотрит дело бывших руководителей ГК «Камская долина» По их вине без жилья остались 636 человек Поделиться Твитнуть

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Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей строительных компаний, которых обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

По информации «Нового компаньона», речь идёт об экс-председателе совета директоров ГК «Камская долина» Алевтине Романовой и соучредителе Андрее Гладикове. Следствие установило, что с ноября 2014-го по декабрь 2018 года обвиняемые развернули рекламную кампанию строительства многоквартирных жилых домов на территории Прикамья, а привлечённые денежные средства пайщиков и дольщиков использовали на иную хозяйственную деятельность.

В результате нецелевого расходования финансов застройщики не смогли выполнить обязательства по завершению строительства и вводу домов в эксплуатацию. Без жилья остались 636 человек и их семьи. Общий размер вреда оценивается более чем в 1,8 млрд руб.

«В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, завершено. С утверждённым прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в августе 2022 года прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алевтины Романовой и Андрея Гладикова. Дело было направлено в Индустриальный районный суд Перми. Однако в конце года его вернули прокурору в связи с процессуальными нарушениями.

Ранее, в феврале прошлого года Алевтина Романова была осуждена на пять лет колонии за мошенничество. В суде установили, что подсудимая незаконно реализовала паи на квартиры в ЖСК «Синица», зная, что инвестор уже продал их другому лицу.





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