В Пермском крае перед судом предстанут руководители ГК «Камская долина» Следствие считает, что по их вине пострадали более 600 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей группы компаний «Камская долина». Речь идёт об экс-председателе совета директоров ГК Алевтине Романовой и соучредителе Андрее Гладикове. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие установило, что с ноября 2014-го по декабрь 2018 года обвиняемые, являясь фактическими руководителями ЖСК «Синица», ООО «Недвижимость», ООО «Авиатор-3»,ООО «КД-Девелопмент», принимали денежные средства пайщиков для финансирования строительства пяти многоквартирных домов в Перми.

При этом поступившие деньги не только использовались для строительства домов, но и шли на финансирование текущей деятельности, погашение долгов, покрытие постоянных и переменных затрат.

В итоге это привело к существенному недофинансированию объектов строительства на начальном этапе и к невозможности их достройки.

Следствие полагает, что преступными действиями обвиняемых причинён ущерб 636 гражданам и юридическим лицам. Общий размер вреда превысил 1,8 млрд руб.

Уголовное дело по существу будет рассматриваться в Индустриальном райсуде Перми.

Напомним, в феврале 2022 года экс-председатель совета директоров группы компаний «Камская долина» Алевтина Романова уже была осуждена на пять лет колонии за мошенничество. В суде было установлено, что подсудимая незаконно реализовала паи на квартиры в ЖСК «Синица», зная, что инвестор уже продал их другому лицу.

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