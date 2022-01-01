В Пермском крае перед судом предстанут руководители ГК «Камская долина»
Следствие считает, что по их вине пострадали более 600 человек
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей группы компаний «Камская долина». Речь идёт об экс-председателе совета директоров ГК Алевтине Романовой и соучредителе Андрее Гладикове. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Следствие установило, что с ноября 2014-го по декабрь 2018 года обвиняемые, являясь фактическими руководителями ЖСК «Синица», ООО «Недвижимость», ООО «Авиатор-3»,ООО «КД-Девелопмент», принимали денежные средства пайщиков для финансирования строительства пяти многоквартирных домов в Перми.
При этом поступившие деньги не только использовались для строительства домов, но и шли на финансирование текущей деятельности, погашение долгов, покрытие постоянных и переменных затрат.
В итоге это привело к существенному недофинансированию объектов строительства на начальном этапе и к невозможности их достройки.
Следствие полагает, что преступными действиями обвиняемых причинён ущерб 636 гражданам и юридическим лицам. Общий размер вреда превысил 1,8 млрд руб.
Уголовное дело по существу будет рассматриваться в Индустриальном райсуде Перми.
Напомним, в феврале 2022 года экс-председатель совета директоров группы компаний «Камская долина» Алевтина Романова уже была осуждена на пять лет колонии за мошенничество. В суде было установлено, что подсудимая незаконно реализовала паи на квартиры в ЖСК «Синица», зная, что инвестор уже продал их другому лицу.
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