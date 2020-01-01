Совладелицу «Камской долины» осудили на пять лет за мошенничество Алевтину Романову признали виновной в двойной перепродаже квартир в ЖК «Весна» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районном суде Перми вынесен приговор экс-председателю совета директоров АО «Камская долина». Алевтина Романова признана виновной в мошенничестве в крупном размере. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает properm.ru.

Также Романова должна заплатить троим потерпевшим 3,3 млн руб. Гособвинение просило осудить совладелицу «Камской долины» на шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, Романова участвовала в двойной перепродаже квартир в ЖК «Весна».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.