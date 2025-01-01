Суд в Перми оставил без изменений приговор бывшим топ-менеджерам «Камской долины» Ранее они были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Апелляционная инстанция Пермского края оставила в силе решение суда по делу бывших руководителей «Камской долины» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее они были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и приговорены к двум годам лишения свободы, однако освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Изначально им инкриминировалась более тяжкая статья (ч. 4 ст. 201 УК РФ) — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие и прокуратура утверждали, что с 2014 по 2018 год обвиняемые привлекли от дольщиков свыше 1,8 млрд руб. на возведение нескольких многоквартирных домов, которые так и не были построены. Подсудимые отрицали свою вину.

В ходе рассмотрения апелляции прокуратура требовала изменить квалификацию действий осуждённых на ч. 2 ст. 201 УК РФ и назначить им наказание в виде шести и семи лет лишения свободы соответственно. Адвокаты экс-топ-менеджеров настаивали на полной невиновности своих подзащитных и требовали их оправдания.

Тем не менее, Пермский краевой суд не изменил решение первой инстанции.

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