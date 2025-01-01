Четверть квартиры дочери экс-главы «Камской долины» продана за 4,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Четверть доли в трехкомнатной квартире, принадлежавшей дочери Андрея Гладикова, бывшего генерального директора компании «Камская долина», была продана на аукционе за 4,8 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «Федресурс», пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Торги начались 27 ноября с начальной цены лота в 5,9 млн руб. В лот вошла четверть права собственности на квартиру площадью 195,1 кв. м, расположенную на пятом этаже дома по ул. Краснова, 30 в Ленинском районе Перми. Победителем аукциона стал Павел Пьянков.

Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по иску Сбербанка. Он вместе с Алевтиной Романовой, бывшим председателем совета директоров «Камской долины», которая тоже была признана банкротом, выступали поручителями по кредитам строительной компании. Гладиков оценил свои финансовые обязательства перед кредиторами в 1,46 млрд руб.

Дом по ул. Краснова, 30 находится в центральной части города между улицами Краснова, Пушкина и Комсомольским проспектом. Шестиэтажное здание было возведено в 1999 году. Ранее квартира дочери Гладикова дважды выставлялась на торги с начальными ценами 33 и 29,7 млн руб.

