Годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 7,66% С учётом сезонных факторов рост цен в ноябре оказался менее значительным

фото: freepik

freepik.com

В ноябре 2025 года в Пермском крае, согласно данным Росстата, цены выросли на 0,7% по сравнению с октябрем. Годовая инфляция снизилась до 7,66% (по итогам октября она составляла 8,98%), что однако выше общероссийского показателя в 6,64%. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Рост цен в ноябре был обусловлен увеличением стоимости продуктов питания (+1,09% за месяц) и непродовольственных товаров (+0,51%), а также платных услуг (+0,43%). Это связано с сезонным повышением спроса на отдых в санаториях и на некоторые виды бытовых услуг.

С учетом сезонных факторов рост цен в ноябре был менее значительным по сравнению с предыдущим месяцем. Это объясняется восстановлением производства нефтепродуктов, что привело к снижению стоимости моторного топлива и, как следствие, удешевлению услуг пассажирского транспорта, включая поездки на такси. Также заметно подешевели услуги зарубежного туризма благодаря укреплению рубля и расширению авиасообщения с рядом стран Юго-Восточной Азии.

Годовая инфляция в России в ноябре снизилась до 6,64%, в то время как в октябре она составляла 7,71%. Рост цен за ноябрь оказался умеренным и составил 2,2% с учетом сезонных колебаний. Оценив динамику цен, кредитно-денежную политику и экономическую активность, Центральный банк России в декабре принял решение снизить ключевую ставку. В дальнейшем банк намерен поддерживать высокие процентные ставки для обеспечения дальнейшего снижения инфляции. На прямой линии президент РФ предположил, что к концу года инфляция в России может опуститься до 5,7-5,8%.

Согласно прогнозам, в 2026 году уровень инфляции может снизиться до 4-5% и стабилизироваться на уровне около 4% в последующие годы.

