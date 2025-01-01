К концу года инфляция в России может опуститься ниже 6% Она ожидается на уровне 5,7—5,8% Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе «Прямой линии», совмещённой с пресс-конференцией, рассказал об экономическом развитии страны. Он отметил, что по итогам 2025 года инфляция в стране может составить 5,7—5,8%.

Рост ВВП — 1%, за три года общий рост составил 9,7%. «Что касается однопроцентного роста в этом году — это осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связанные с таргетированием инфляции», — отметил Путин.

Уровень безработицы стал ещё ниже рекордного — 2,2%. Сохраняются и хорошие темпы повышения реальных зарплат — 4,5%. Это существенно опережает повышение производительности труда (1,1%). «Это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять», — добавил Владимир Путин.

Кроме того, в 2025 году в России будут введено в эксплуатацию 103—105 млн кв. м жилой недвижимости.

Дефицит федерального бюджета составил 2,6%. В следующем году он должен составить не более 1,6%.

