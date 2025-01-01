Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 16% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совет директоров Центробанка на заседании, которое состоялось 19 декабря, снизил ключевую ставку до 16%. Об этом стало известно во время прямой линии президента РФ Владимира Путина

Главе государству в связи с этим задали вопрос по поводу реальной инфляции и повышения цен на продукты питания. Путин ответил, что средние цифры не всегда совпадают с тем, что люди видят в обычной жизни, и сейчас продовольственная инфляция сейчас больше, чем обычная.

Отметим, это уже пятое понижение с начала года. В конце октября этого года ключевая ставка была понижена на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых.

Напомним, в прошлом году Банк России трижды повышал ключевую ставку в связи с ускорившейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий.

