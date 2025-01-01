Банк России понизил ключевую ставку до 16,5% Поделиться Твитнуть

Банк России в пятницу, 24 октября, понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, в прошлом году Банк России трижды повышал ключевую ставку из-за ускорившейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В июле ставка была увеличена сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых, в сентябре — на 1 процентный пункт, до 19%, а в октябре — снова на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На этом историческом максимуме ставка оставалась более семи месяцев, начиная с конца октября прошлого года.

В июне Банк России впервые за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку до 20% годовых. В июле регулятор снова снизил ставку на 2 процентных пункта — до 18%. В сентябре, как и ожидалось, Банк России снизил ключевую ставку в третий раз подряд, на 1 процентный пункт — до 17%. Регулятор также сохранил нейтральный сигнал и не дал прогноза своих дальнейших действий.

Инфляция в России на 20 октября, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 8,14% с 8,08% на предыдущей неделе. Согласно июльскому прогнозу ЦБ, инфляция в стране по итогам 2025 года составит 6-7%.

