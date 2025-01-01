Пермские туристы напомнили о коварстве горы Ослянка Там пропали 13 человек Поделиться Твитнуть

Фото: wirestock

freepik.com

В Пермском крае продолжаются поиски 13 уральских туристов, потерявшихся на горе Ослянка 13 декабря. К операции привлечены силы МЧС, поискового отряда «Лиза Алерт», добровольцы. Эксперты, тем временем, продолжают выдвигать гипотезы возможных причин ЧП. Туристка со стажем Алёна Богачёва в интервью «Новому компаньону» обратила внимание на коварство горы.

Алёна Богачёва:

— Ослянка — коварная гора. Кому-то удается взойти на вершину с первого раза, а кто-то возвращается туда и 8, и 12 раз, хотя особо опасных участков там нет. Нам удалось покорить её только с четвертого раза — каждый раз что-то мешало. Первый раз мы шли осенью и заблудились. Зимой оба раза помешала погода. Этим летом нам удалось добраться до подножия быстро благодаря размеченной Пермской тропе. Но как только мы дошли до Каменной реки, начался дождь, осел туман, разметка стала плохо различимой, и уже ближе к вершине она совсем затерялась, поэтому шли просто по навигатору.

Идти со Средней Усьвы, как это делали мы, можно, но легче зимой на лыжах, чаще всего организованные коммерческие группы двигаются летом до подножия на квадроциклах с базы в Рассольном или с Верхней Ослянки, их сопровождают инструкторы. Зимой на снегоходах туристы подъезжают со всех сторон. Но в плохую погоду, думаю, там легко заблудиться.

Ранее доктор географических наук Ольга Кадебская заявила «Новому компаньону», что Ослянка в принципе не считается трудной для восхождения, опасность представляют погодные условия.

Напомним, группа из 13 туристов из Свердловской области на снегоходах пропала на горе Ослянка 13 декабря. Сейчас идут их поиски.

Прокуратура ведёт проверку по факту исчезновения туристов в Пермском крае.

