Прокуратура ведёт проверку по факту исчезновения туристов в Пермском крае

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края начала проверку обстоятельств, связанных с тем, что незарегистрированная туристическая группа не прибыла на точку сбора в назначенное время. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Группа, напомним, должна была собраться в п. Средняя Усьва ещё 13 декабря.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 13 декабря пропала туристическая группа из 15 жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы, которая отправилась на снегоходах из п. Средняя Усьва в Горнозаводском муниципальном округе к горе Ослянка в Кизеловском городском округе Пермского края. Два участника группы вернулись в посёлок в тот же день, а местонахождение остальных остаётся неизвестным.

В Пермском крае для поиска и спасения туристов ГУ МЧС по региону увеличило количество задействованных сил и средств. В настоящее время в операции участвуют 22 человека и 10 единиц техники.

Следственный отдел по городу Горнозаводску СУ СК России по Пермскому краю начал процессуальную проверку по факту исчезновения туристов. В рамках этой проверки проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

