В следкоме сообщили о состоянии двух туристов из группы, пропавшей в Прикамье Поиски 13 человек продолжаются

гора Ослянка в тумане

Алёна Бронникова

Стали известны некоторые подробности о туристической группе из Свердловской области, пропавшей на горе Ослянке в Пермском крае. Ранее в следкоме сообщили, что группа из 15 человек отправилась на снегоходах из п. Средняя Усьва к горе Ослянка. В тот же день двое туристов вернулись в посёлок самостоятельно. В ведомстве уточнили, что вернувшиеся туристы чувствуют себя хорошо. По информации же поискового отряда «Лиза Алерт», они и планировали вернуться раньше, так как им нужно было выехать домой. Об остальных 13 туристах до сих пор ничего неизвестно.

По данным telegram-канала Baza, 13 декабря один из туристов связался со своей супругой и сообщил, что они достигли вершины горы и планируют спуск. После этого связь с группой прервалась.

«В 16:00 того же дня связь с ними была последний раз», — рассказал один из пользователей telegram-чата гостевого дома «Ослянка House», где останавливались пропавшие туристы. Отмечается, что в день исчезновения видимость на горе была плохой, и сейчас снегопад продолжается.

Поисковые работы ведут следователи, сотрудники МЧС и волонтеры. В горы направились волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» из Свердловской области и Пермского края. «Да, выехали. Собирают людей со снегоходами», — подтвердили агентству ЕАН в «Лизе Алерт».

В telegram-чате «Ослянка House» также формируется команда добровольцев. Участники берут с собой лопаты, сигнальные ракеты, стропы и запас продовольствия.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на поиски также выехала группа от МЧС. В операции участвуют 22 специалиста и 10 единиц техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

