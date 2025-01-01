В Прикамье подорожали поездки на «горнолыжном экспрессе» в Губаху Перевозки стартуют с началом сезона 13 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье с 13 декабря стартуют мультимодальные перевозки до горнолыжного курорта «Губаха». Согласно информации, указанной в соцсетях курорта, в этом году цены на поездку будут выше, чем в прошлом сезоне.

Так, с 13 по 28 декабря билет на электричку в одну сторону обойдётся пассажирам в 613 руб., в обе стороны (на один день) — в 1225 руб. Стоимость билета на автобус в одну сторону составит 211 руб., 422 руб. — туда и обратно. Дети до семи лет могут проехать бесплатно, а для студентов и школьников, региональных льготников (ветеранов) действуют скидки 50%.

Билеты можно приобрести в кассах, электричках и на сайте Пермской пригородной компании. Отмечается, что 31 декабря и 1 января экспресс курсировать не будет.

По данным СвЖД, «Финисты» будут перевозить пассажиров от ст. Пермь II до ст. Углеуральской по выходным и праздничным дням. Затем от ст. Углеуральской будет ходить автобус до «Губахи», его расписание увязано со временем прибытия и отправления электропоездов. По пути предусмотрены остановки на станциях Пермь I, Мотовилиха, Молодёжная, Лёвшино и Боковая.

Из Перми электричка № 7128 будет отправляться на Углеуральскую в 07:04, прибывать в 09:55. Обратный рейс № 7127 будет отправляться от Углеуральской в 18:50 и прибывать в 21:36. Лыжи и сноуборды в чехлах можно перевозить бесплатно.

Как сообщили в компании, с 2019 года «горнолыжным экспрессом» в Губаху воспользовались более 57 тыс. пассажиров.

Напомним, в прошлом году вместо электропоездов «Ласточка» в Губаху начали курсировать импортозамещающие «Финисты». Электрички запустили с 7 декабря, а цена билета с учётом автобуса до 31 декабря составляла 550 руб. в одну сторону, 1100 руб. в обе стороны. С января стоимость выросла до 595 руб. в одну сторону.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 13 декабря пермские горнолыжные курорты открывают сезон. О праздничной программе открытия в своих соцсетях рассказали «Губаха» и «Такман».

