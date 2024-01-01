Алёна Бронникова Вместо «Ласточек» до горнолыжного курорта «Губаха» в Прикамье запустят «Финисты» Стоимость проезда выросла почти на 12% Поделиться Твитнуть

Фото: Ярослав Бронников

В Прикамье с 7 декабря запустят горнолыжный экспресс в Губаху. Вместо электропоездов «Ласточка» в этом году будут курсировать импортозамещённые «Финисты».

По сравнению с прошлым годом время в пути от ст. Пермь II до ст. Углеуральской увеличилось на одну минуту, до 2 часов 38 минут. Стоимость проезда подорожала почти на 12% и составила 550 руб. в одну сторону, включая автобусный трансфер. В декабре 2023 года она составляла 492 руб.

«Горнолыжный экспресс до Губахи уже в эти выходные стартует в 7:00 со станции Пермь II. В пути «Финист» будет всего 2 часа 38 минут, а со ст. Углеуральской до горы Крестовой довезёт туристов специальный автобус. Цена проезда в этом месяце 550 руб. в одну сторону, включая трансфер», — сообщают в Пермской пригородной компании.

В обе стороны стоимость проезда составит 1100 руб. Эта цена сохранится до 31 декабря, затем проезд вырастет до 595 руб. «туда» и до 1190 руб. «туда-обратно». Отмечается, что на проезд в электропоезде действуют все льготы: детям до семи лет бесплатно, школьникам и студентам при наличии документа — до 31 декабря 369,5 руб. в одну сторону, с 1 января — 394 руб.

Из Перми на Углеуральскую электричка будет приезжать в 09:38, автобус будет отходить в 10:06 и прибывать в 10:24. В обратную сторону автобус будет отправляться в 17:50 от курорта, «Финист» — в 18:36. Прибытие в Пермь — в 21:08 по выходным и праздничным дням.

В пути электропоезд будет останавливаться на пяти станциях: Пермь I, Мотовилиха, Молодёжная, Лёвшино и Боковая (только во время следования в Губаху). Обратно — на четырёх. Автобус будет следовать по маршруту от ост. «Курорт «Губаха» через сквер Строителей, ДК «Энергетик» и площадь до ост. «Автостанция «Новая Губаха».

В октябре пермяки пожаловались на частые задержки электричек, в том числе новых «Финистов». Отставание от расписания составляет от 10 минут до 1,5 часа, что приводит к опозданию пассажиров на работу и учёбу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что посетители всесезонного курорта «Губаха» теперь могут пройти на подъёмники с помощью банковской карты «Мир». Чтобы воспользоваться в качестве ски-пасса, её необходимо зарегистрировать в кассе.

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