Посетители курорта в Губахе теперь могут пройти на подъёмники с банковской картой «Мир» можно использовать в качеств ски-пасса Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Посетители всесезонного курорта «Губаха» теперь могут пройти на подъёмники с помощью банковской карты «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минсвязи.

Чтобы воспользоваться картой в качестве ски-пасса, её необходимо зарегистрировать в кассе. Тарифы курорта можно посмотреть на сайте.

По словам главы ведомства Петра Шиловских, на данный момент операторы связи устанавливают базовые станции сотовой связи в отдаленных туристических местах («Каменный город» и Камская Судоверфь).

«За последние два года связью были обеспечены такие курорты как «Такман» и «Иван-Гора»», — рассказал глава минсвязи Прикамья.

Базовые станции и 4G-интернет теперь есть в «Такмане». Кроме этого, связь появилась посёлке Карьер Известняк в Александровском округе, где расположены Голубые озёра.

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