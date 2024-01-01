Посетители курорта в Губахе теперь могут пройти на подъёмники с банковской картой
«Мир» можно использовать в качеств ски-пасса
Посетители всесезонного курорта «Губаха» теперь могут пройти на подъёмники с помощью банковской карты «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минсвязи.
Чтобы воспользоваться картой в качестве ски-пасса, её необходимо зарегистрировать в кассе. Тарифы курорта можно посмотреть на сайте.
По словам главы ведомства Петра Шиловских, на данный момент операторы связи устанавливают базовые станции сотовой связи в отдаленных туристических местах («Каменный город» и Камская Судоверфь).
«За последние два года связью были обеспечены такие курорты как «Такман» и «Иван-Гора»», — рассказал глава минсвязи Прикамья.
Базовые станции и 4G-интернет теперь есть в «Такмане». Кроме этого, связь появилась посёлке Карьер Известняк в Александровском округе, где расположены Голубые озёра.
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