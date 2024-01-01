Жители Перми пожаловались на частые опоздания электричек Задержки в расписании доходят до 1 часа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В социальных сетях пермяки начали массово жаловаться на частые задержки электричек. Отставание от расписания составляет от 10 минут до 1 часа, что приводит к опозданию пермяков на работу и учёбу. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Такая ситуация наблюдается с сентября. Представители Пермской пригородной компании в официальной группе «Пермская электричка» ВКонтакте регулярно публикуют информацию об изменениях в расписании и приносят извинения за задержки и доставленные неудобства. К этим постам пермяки пишут гневные комментарии.

«За такие опоздания электричек бесплатно должны возить», — отмечают пермяки.

Также жалобы поступают и на новые электропоезда «Финист».

«На направлении Краснокамск—Голованово где-то раз в месяц он встаёт, и задержка идёт на час-полтора», — пишут жители.

Напомним, новый поезд «Финист» совершил в Пермском крае свой первый рейс в июле. Запустить новые электропоезда должны были раньше, однако электричка не прошла обкатку и была отправлена на завод-производитель.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что прокуратура начала проверку по факту неисправности электрички «Финист» на маршруте Пермь—Екатеринбург.

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