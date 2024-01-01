Прокуратура начала проверку по факту неисправности электрички «Финист» на маршруте Пермь—Екатеринбург В ведомстве дадут оценку действиям перевозчиков Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой движения между железнодорожными станциями в Свердловской области. Как уточнили в ведомстве, ранее в СМИ появилась информация о вынужденной стоянке между станцией Электродепо и станцией ВИЗ электропоезда сообщением Нижний Тагил—Каменск-Уральский.

В прокуратуре установили, что остановка произошла в связи с технической неисправностью электропоезда №802 «Финист» сообщением Пермь—Екатеринбург, стоящего на главном пути. Задержка составила более двух часов.

По результатам проверки ведомство даст оценку законности действий перевозчиков и соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Напомним, новый отечественный электропоезд ЭС104 («Финист»), который пришёл на смену «Ласточкам», с 8 июля после обкатки на нескольких пригородных маршрутах Прикамья начал ходить по кольцевому маршруту в Перми. Состав курсирует по маршруту Пермь II—Пермь-Сортировочная—Лёвшино—Пермь II.

Первые электрички «Финист» поступили в Пермский край в январе. Их обкатка проводилась на ж/д участках Пермь—Чусовская и Пермь—Углеуральская. В ходе тестов выявились некоторые технические недостатки, которые нужно было устранить. Поезда вернули на завод-изготовитель в Верхнюю Пышму.

«Финист» — аналог электропоезда «Ласточка», но выполнен из отечественных комплектующих.

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