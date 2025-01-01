В Прикамье на курорте «Губаха» 13 декабря стартует горнолыжный сезон Также в субботу будут отмечать день рождения курорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 13 декабря, на курорте «Губаха» открывается горнолыжный сезон 2025/26. Также в субботу планируется отмечать день рождения курорта.

Как сообщается в социальных сетях «Губахи», в течение дня запланирована обширная развлекательная программа. Так, например, в 11:00 стартуют мастер-классы от инструкторов как для детей, так и для взрослых. Далее по плану большой опен-эйр с PENNOE FEST.

В 15:30 стартует массовый спуск «Парад друзей Губахи», а далее — розыгрыш призов на Торговой улице. В 16:15 гости курорта смогут угоститься именинным тортом. В 16:30 будут запускать праздничный салют. А завершится всё вечеринкой в «Полярной станции» с dj-сетами от «Пенное фест» и группой Vice City.

