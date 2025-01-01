Прикамский курорт «Такман» открывает горнолыжный сезон 13 декабря В этот день запланирована развлекательная программа Поделиться Твитнуть

Такман

Архив ИД «Компаньон»

В социальных сетях горнолыжного курорта «Такман» сообщили о старте сезона с субботы, 13 декабря.

Гостей курорта в этот день ждёт обширная программа. Так, с 12:00 до 15:00 их будут развлекать ведущие, диджей и аниматоры. В 14:30 состоится лотерея ski pass. С 16:00 до 17:00 будет выступать кавер-группа «Berry Band». А затем запланированы фаер-шоу, фейерверк.

Ранее «Новый компаньон" сообщал, что 13 декабря откроется горнолыжный сезон и в «Губахе». Также в субботу планируется отмечать день рождения курорта.

