Средняя сумма взятки в Пермском крае составила 854 тысячи рублей Всего в этом году было раскрыто 265 коррупционных преступлений

Константин Долгановский

В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали об итогах работы по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности за 2025 год. По информации полиции, всего было выявлено 265 таких преступлений, из них 153 тяжких и особо тяжких, 63 — в крупном и особо крупном размере, 108 — фактов взяточничества. Средний размер полученной взятки составил более 854 тыс. руб.

«В структуре коррупционных преступлений преобладают факты взяточничества. Средняя сумма полученной взятки составляет более 854 тыс. руб., средняя сумма дачи взятки составляет более 195 тыс. руб. В текущем периоде выявлено 188 лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений, расследовано 316 уголовных дел. Ущерб по оконченным уголовным делам составил более 107 млн руб.», — рассказали в ведомстве.

Наибольшее число коррупционных преступлений полиция выявила при заключении и исполнении договоров и контрактов, в сфере здравоохранения и ЖКХ. На особом контроле находятся системные факты получения взяток. В частности, на протяжении трёх лет такие случаи выявляются среди учреждений ветеринарии — за выдачу ветеринарно-сопроводительных документов о проверке качества товаров. В этом году было раскрыто 17 фактов получения взяток, к которым причастны четыре должностных лица.

В полиции напомнили, что коррупционные преступления представляют высокую общественную опасность, а их совершение влечёт наложение наказаний, связанных с реальным лишением свободы.

В качестве примеров установленных фактов коррупционных преступлений правоохранители привели получение взяток главой учреждения здравоохранения в виде имущества стоимостью более 17,5 млн руб. за общее покровительство при заключении и исполнении контрактов, должностным лицом МФЦ за подписание документов о выполнении работ по договорам на эксплуатационно-техническое обслуживание помещений, а также главой района в Перми за бездействие по исполнению решения по демонтажу торгового павильона.

