Экс-глава Индустриального района Перми просит отпустить его под домашний арест Дмитрий Дробинин пытался откупиться от участия в СВО

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

В Пермский военный гарнизонный суд поступила апелляция от адвокатов бывшего главы администрации Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина на его содержание под стражей. Защита настаивает на возможности смягчения меры пресечения на домашний арест.

Как пишет Properm со ссылкой на суд, до конца текущей недели жалоба будет направлена в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

Напомним, Дмитрий Дробинин пытался дать взятку представителю Минобороны, чтобы откупиться от службы в зоне проведения СВО. Контракт он заключил ещё в прошлом году, во время следствия и судебных слушаний по делу о мошенничестве и коррупции.

Чиновник был задержан при попытке дать взятку в 3 млн руб. должностному лицу, пытаясь договориться, чтобы его признали негодным к исполнению воинской обязанности. После этого экс-чиновника обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Военное следствие СКР направило в Пермский гарнизонный военный суд ходатайство о его аресте. Требования были удовлетворены.

Отметим, бывший глава Индустриального района обвиняется в неправомерном присвоении 500 тыс. руб. благотворительного фонда. По версии силовиков, преступление было совершено в марте 2023 года совместно с заместителем Егором Амошей. Дробинин в сентябре того же года получил взятку от предпринимателя в виде услуг через посредника за отмену распоряжения о демонтаже незаконной автомойки.

