Экс-глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин ушёл на СВО Его должны были судить за коррупцию и мошенничество Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

В среду, 12 марта, в Индустриальном районном суде Перми началось предварительное рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого являются бывший глава Индустриального района Дмитрий Дробинин и его заместитель Егор Амоша. Дробинина обвиняют в коррупции и мошенничестве, Амошу — в мошеннических действиях. Заседание проходило за закрытыми дверьми.

Как стало известно Properm.ru, главным вопросом было выделение дела Дробинина в отдельное производство. Это связано с тем, что экс-глава района заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО, что повлекло за собой приостановку производства по его делу.

Таким образом, дальнейшее судебное разбирательство коснётся только Егора Амоши. Первое заседание назначено на 25 марта.

Следствие полагает, что в марте 2023 года Дробинин и Амоша неправомерно завладели 500 тыс. руб. из благотворительного фонда, нанеся значительный материальный ущерб. В сентябре того же года Дробинин получил взятку от предпринимателя в виде услуг через посредника. В обмен на это глава района отменил распоряжение о демонтаже незаконной автомойки.

Дмитрий Дробинин занимал должность главы Индустриального района Перми с октября 2021 года. В январе 2024 года администрация Перми приняла решение не продлевать с ним контракт. На его место был назначен Алексей Полудницын.

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