Экс-главу Индустриального района Перми обвинили в даче взятки в 3 млн рублей Дмитрий Дробинин пытался откупиться от службы в зоне СВО

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Бывший глава администрации Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин пытался дать взятку представителю Минобороны, чтобы откупиться от службы в зоне СВО. Контракт он заключил ещё в прошлом году, во время следствия и судебных слушаний по делу о мошенничестве и коррупции.

Как рассказали собеседники Properm.ru в силовых структурах, Дробинина задержали при попытке дать взятку в 3 млн руб. должностному лицу. По их словам, он пытался договориться, чтобы его признали негодным к исполнению воинской обязанности. Экс-чиновника обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Военное следствие СКР направило в Пермский гарнизонный военный суд ходатайство о его аресте. Требования были удовлетворены. В СИЗО он будет находиться до 28 января.

Напомним, бывший глава Индустриального района обвиняется в неправомерном присвоении 500 тыс. руб. благотворительного фонда. По версии следствия, преступление было совершено в марте 2023 года совместно с заместителем Егором Амошей. Дробинин в сентябре того же года получил взятку от предпринимателя в виде услуг через посредника за отмену распоряжения о демонтаже незаконной автомойки.

