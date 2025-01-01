Госслужащего в Перми будут судить за получение взятки в полмиллиона рублей Он получил деньги от индивидуального предпринимателя Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

В Перми главный специалист отдела одного из госучреждений обвиняется в получении взятки в размере не менее 573,2 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, деньги, получаемые мужчиной с мая 2022-го по июнь 2023 года, нужны были для подписания им документов о выполнении работ по договорам обслуживания помещений госорганизации. Преступление обнаружили сотрудники краевого следкома и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.





Ему вменяют п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).





Мужчину 1990 г.р. поместили под домашний арест. В настоящее время сотрудники СК проводят расследование для установления обстоятельств дела.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что суд в Перми заочно приговорил экс-сотрудника ФСБ к восьми годам лишения свободы. Он пытался дать взятку в 4 млн руб. сотруднику Федеральной службы безопасности.

