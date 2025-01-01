Суд в Перми заочно приговорил экс-сотрудника ФСБ к восьми годам лишения свободы Он пытался дать взятку в 4 млн рублей сотруднику Федеральной службы безопасности Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд вынес приговор бывшему сотруднику ФСБ Сергею Москалюку за попытку дать взятку сотрудникам ФСБ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Суд установил, что питерское ООО «Трансмед» заключило контракт с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова на поставку медицинских изделий и оборудования. Однако условия контракта не были выполнены, и для того чтобы скрыться от уголовного преследования, Москалюк попытался дать взятку в 50 тыс. долларов США (более 4 млн руб.) сотруднику ФСБ в Санкт-Петербурге. Сообщается, что деньги предназначались для прекращения проверок юрлиц. Об этом стало известно правоохранителям, соучастников задержали.





При рассмотрении дела мужчина скрылся от суда, его объявили в розыск. Ленинский суд Перми вынес приговор заочно, Москалюк признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).





С учётом позиции гособвинения суд заочно приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима.





Напомним, Ярослав Сугаков, экс-зам главврача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова, желая помочь руководству, предложил передать взятку сотруднику ФСБ через Москалюка. После задержания Москалюк заключил сделку со следствием, но позже перестал являться в суд. Поэтому его объявили в розыск. Ярослав Сугаков уже осуждён на семь лет колонии строгого режима.

