На суде в Перми гособвинение запросило экс-сотруднику ФСБ девять лет колонии особого режима Заочный приговор могут вынести в конце августа

Константин Долгановский

На следующей неделе, 26 августа, в Ленинском районном суде Перми состоится оглашение приговора по уголовному делу о попытке дать взятку сотрудникам ФСБ в Петербурге. Фигурантом является бывший сотрудник ФСБ Сергей Москалюк.

Гособвинение просит заочно приговорить Москалюка к девяти годам колонии особого режима, пишет Properm.

Отметим, слушания по этому делу возобновились в Ленинском районном суде Перми под председательством судьи Натальи Гонштейн. Инициатором выступила прокуратура.

Ранее был вынесен приговор подельнику Москалюка, Ярославу Сугакову, экс-заму главврача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова. Пермский краевой суд приговорил его к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима за аналогичное преступление.

Сугаков, желая помочь руководству, предложил передать взятку сотруднику ФСБ через Москалюка, с которым был знаком со времён учебы в военном институте. Речь шла о 50 тыс. долларов США. После задержания Москалюк заключил сделку со следствием, но позже перестал являться в суд. Поэтому его объявили в розыск.

