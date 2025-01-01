В Перми заочно вынесут приговор экс-сотруднику ФСБ Сергею Москалюку Он проходит фигурантом дела о крупной взятке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заочный приговор планируют вынести бывшему сотруднику ФСБ Сергею Москалюку. Слушания по его делу возобновились в Ленинском районном суде Перми под председательством судьи Натальи Гонштейн. Москалюк обвиняется в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Properm.ru.

Инициатором возобновления слушаний и заочного решения выступила прокуратура. Интересы обвинения представляет прокурор Анна Кисель.

Ранее был вынесен приговор подельнику Москалюка, Ярославу Сугакову, бывшему заместителю главврача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова. Пермский краевой суд приговорил его к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима за аналогичное преступление.

Сугаков, желая помочь руководству, предложил передать взятку сотруднику ФСБ через Москалюка, с которым был знаком со времён учебы в военном институте. Речь шла о 50 тыс. долларов США.

Москалюк, представлявшийся юристом, уверял, что сможет «решить вопрос» через связи в прокуратуре. После задержания Москалюк заключил сделку со следствием, но позже перестал являться в суд. Поэтому его объявили в розыск.

Как ранее писал «Новый компаньон», сотрудники ФСБ проводили оперативные мероприятия, связанные с выявлением обстоятельств заключения госконтрактов с пермским ФЦССХ, ещё в 2021 году.

