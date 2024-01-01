В Перми замглавврача больницы отправили в колонию на 7 лет за взятку сотруднику ФСБ Осуждённый Ярослав Сугаков был взят под стражу в зале суда Поделиться Твитнуть

фото: Ленинский районный суд Перми

В Ленинском районном суде Перми 19 марта вынесен приговор бывшему заместителю главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова (ФЦССХ) Ярославу Сугакову. Он осуждён на семь лет и один месяц колонии строгого режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

Как сообщает Properm.ru, гособвинение требовало отправить Сугакова в колонию на девять лет и оштрафовать на 11 млн руб. Сам Ярослав Сугаков вины в содеянном не признал.

Дело заместителя главного врача Сугакова рассматривалось в суде повторно. Летом прошлого года он также были признан виновным. Но приговор был куда мягче — только штраф 1,5 млн руб. Позднее Пермский краевой суд отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Напомним, в 2021 году сотрудники ФСБ проводили оперативные мероприятия, связанные с выявлением обстоятельств заключения госконтрактов с пермским Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии. Обвиняемый, понимая, что сотрудники ведомства могут обнаружить нарушения и возбудить уголовное дело, предложил своему руководителю и представителю подрядчика из Санкт-Петербурга посреднические услуги при передаче взятки должностному лицу Федеральной службы безопасности в размере 50 тыс. долларов. Для непосредственной передачи денег он привлёк ранее судимого жителя Москвы Сергея Москалюка.

При даче взятки москвича задержали, а он на допросах дал показания против обвиняемого, после чего в отношении Сугакова возбудили уголовное дело.

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