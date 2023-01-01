Заместителя главврача пермской больницы осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ Он оштрафован на 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

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В Перми суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главного врача одной из пермских больниц. Он признан виновным в совершении коррупционного преступления — в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следкома.

В 2021 году сотрудники ФСБ проводили оперативные мероприятия, связанные с выявлением обстоятельств заключения госконтрактов в одном из медицинских учреждений края. Обвиняемый, понимая, что сотрудники ведомства могут обнаружить нарушения и возбудить уголовное дело, предложил своему руководителю и представителю подрядчика из Санкт-Петербурга посреднические услуги при передаче взятки должностному лицу Федеральной службы безопасности в размере 50 тыс. долларов. Для непосредственной передачи денег он привлёк ранее судимого жителя Москвы.

При даче взятки москвича задержали, а он на допросах дал показания против обвиняемого, после чего в отношении медработника возбудили уголовное дело.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа 1,5 млн руб.

По данным СМИ, речь идёт о бывшем заместителе главврача Пермского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Ярославе Сугакове.

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