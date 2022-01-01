Заместителя главврача пермской больницы осудят за дачу взятки сотруднику ФСБ Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главврача пермской клиники, сообщает сайт управления. Он обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и в предложении посредничества во взяточничестве в крупном размере (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

В пресс-службе ведомства рассказали, при каких обстоятельствах произошло преступление. В 2021 году сотрудники ФСБ проводили оперативные мероприятия, связанные с выявлением обстоятельств заключения госконтрактов в одном из медицинских учреждений края. Обвиняемый, понимая, что сотрудники ведомства могут обнаружить нарушения и возбудить уголовное дело, предложил своему руководителю и представителю подрядчика из Санкт-Петербурга посреднические услуги при передаче взятки должностному лицу Федеральной службы безопасности в размере 50 тыс. долларов. Для непосредственной передачи денег он привлёк ранее судимого жителя Москвы.

При даче взятки москвича задержали, а он на допросах дал показания против обвиняемого, после чего в отношении медработника возбудили уголовное дело.

По данным СМИ, речь идёт о бывшем заместителе главврача Пермского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Ярославе Сугакове.

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